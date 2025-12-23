Налоговая: какие акцизы вырастут в 2026 году

Увеличатся ставки на слабоалкогольную, сахаросодержащую продукцию и дизтопливо.

С 1 января 2026 года Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ внесены изменения в ст. 193 НК. Ставки акцизов по ряду подакцизных товаров проиндексировали, сообщает региональное УФНС.

В частности, ставка на этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья (в том числе его фармацевтическая субстанция), полученный организациями, имеющими свидетельство, предусмотренное п. 1 ст. 179.2 НК с 1 января по 31 декабря 2026 года, составит 824 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре.

Также вырастут ставки на:

сидр, пуаре, медовуху, пиво и напитки, изготавливаемые на основе спирта – с 30 до 33 рублей за 1 литр;

сахаросодержащую продукцию – с 10 до 11 рублей за 1 литр;

дизельное топливо – с 12 120 рублей до 12 738 рублей за 1 тонну.

Ставка на авиационный керосин в период с 01.01.2026 по 31.12.2028 не изменится – 2 800 рублей за 1 тонну.