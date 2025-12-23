Самозанятые просят разрешить наем сотрудников и увеличить лимит дохода до 3,6 млн рублей

Налог на профессиональный доход станет еще более привлекательным, если власти увеличат лимит по доходам с 2,4 до 3,6 млн рублей. Так считают опрошенные самозанятые и ИП.

«Опора России» провела опрос среди самозанятых и выяснила их основные потребности.

Общественная организация пришла к выводу, что режим налога на профессиональный доход (НПД) может стать более привлекательным, если в нем увеличить лимит доходов. Сейчас он составляет 2,4 млн рублей, но оптимальным было бы 3,6 млн. Об этом пишут «Ведомости».

За повышение лимита выступили 47,7% участников опроса. Они отметили, что проблема с превышением лимита по доходам особенно остро стоит из-за роста инфляции, повышения стоимости на расходные материалы, услуги и аренду недвижимости.

Кроме того, среди пожеланий самозанятых была идея привлекать других сотрудников, что сейчас запрещено на этом спецрежиме.