Самозанятые просят разрешить наем сотрудников и увеличить лимит дохода до 3,6 млн рублей
«Опора России» провела опрос среди самозанятых и выяснила их основные потребности.
Общественная организация пришла к выводу, что режим налога на профессиональный доход (НПД) может стать более привлекательным, если в нем увеличить лимит доходов. Сейчас он составляет 2,4 млн рублей, но оптимальным было бы 3,6 млн. Об этом пишут «Ведомости».
За повышение лимита выступили 47,7% участников опроса. Они отметили, что проблема с превышением лимита по доходам особенно остро стоит из-за роста инфляции, повышения стоимости на расходные материалы, услуги и аренду недвижимости.
Кроме того, среди пожеланий самозанятых была идея привлекать других сотрудников, что сейчас запрещено на этом спецрежиме.
Комментарии3
Это уже ИП, а не самозанятость
Оригинальные "самозанятые"
Сотрудники? Всех желающих - в ИП на АУСН, что зря "самый высокотехнологичный режим" мучились, изобретали))