Кабмин назвал регионы, которым возместят расходы на переселение из аварийного жилья

Три региона России получат больше 700 млн рублей, чтобы переселить местных жителей из аварийного жилья.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал сразу три распоряжения правительства от 19 декабря 2025 года — № 3918-р, 3919-р и 3920-р. Эти документы касаются переселения россиян из аварийного жилья в регионах.

Расходы возместят Архангельской, Тульской областям, а также Хабаровскому краю. Суммарно они получат более 700 млн рублей на компенсацию расходов на переселение из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.

Архангельской области выделили 137,4 млн рублей, Тульской области — 137,8 млн, а Хабаровскому краю — 427,2 млн.

В 2025-2030 годах власти планируют переселить из аварийного жилья площадью 5,9 млн кв. м более 333 тыс. человек.