Как с 1 января 2026 года будут определять лимит доходов для применения ПСН

Если предприниматель применяет и патент, и УСН, то лимит по доходам будут считать сразу по двум спецрежимам.

С 2026 года начнется постепенное снижение предельной величины суммы доходов для права применения патентной системы налогообложения (ПСН).

В 2026 году лимит будет 20 млн рублей, в 2027 году — 15 млн, в последующие годы — 10 млн. Об этом сказано на сайте ФНС.

Если уже за 2025 год или в течение 2026 года доходы предпринимателя превысят 20 млн рублей, он не сможет применять патент.

Когда ИП одновременно применял ПСН и УСН, при определении величины доходов от реализации будут учитывать доходы по этим двум специальным налоговым режимам.

