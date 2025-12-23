❗ Платить взносы за директора меньше чем с МРОТ получится только при создании или ликвидации компании

Руководитель юрлица – это «постоянно действующий исполнительный орган», а значит снизить минимальную налоговую базу нельзя.

С 1 января 2026 года нужно ежемесячно платить страховые взносы за директоров компаний: минимальная база равна одному МРОТ, напомнила старший государственный налоговый инспектор отдела камерального контроля НДФЛ и СВ № 1 УФНС по Костромской области Алеся Благовестникова.

Для руководителей и директоров коммерческих организаций, независимо от наличия сотрудников, установлены взносы на обязательное пенсионное страхование. Они будут начисляться ежемесячно исходя из МРОТ, если зарплата директора ниже МРОТ или вовсе отсутствует. В 2026 году МРОТ составит 27 093 руб.

«Руководитель в юридическом лице является “постоянно действующим исполнительным органом”. Это значит, что снизить минимальную налоговую базу по страховым взносам за счет 0,5 ставки, больничного, отпуска за свой счет или без сохранения заработной платы не получится», — подчеркнула Благовестникова.

Если сумма выплат директору по строке 030 РСВ будет меньше МРОТ, налоговая доначислит страховые взносы, а также пени и штрафы. А если РСВ не отправить, счета фирмы будут заблокированы.

При создании коммерческой организации или ее ликвидации сумма взносов за директора рассчитывается пропорционально количеству календарных дней месяца регистрации или снятия с учета.

Например, при регистрации компании 15 марта 2026 года сумма страховых взносов будет рассчитываться включительно с 15 по 31 марта.