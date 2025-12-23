👀 Минцифры хочет ввести единый идентификатор пользователя для всех сервисов

Заместитель главы Минцифры Бэлла Черкесова рассказала о планах запустить единый идентификатор пользователя, который будет действовать во всех интернет-сервисах.

С его помощью власти смогут собирать более точные данные о просмотрах и активности пользователей онлайн-кинотеатров и социальных сетей, чтобы оценить популярность контента. Эту статистику собирает Роскомнадзор, а потом передает компании Mediascope в зашифрованном виде с обезличенными данными.

«Никто никогда не узнает, что смотрел конкретный пользователь. Данные передаются компании Mediascope в уже обезличенном виде. То есть обезличивает их не измеритель аудитории, а интернет-ресурсы», — сказала Бэлла Черкесова.

Минцифры хочет, чтобы у каждого пользователя был свой ID, который не будет меняться в зависимости от устройств. Идентификатор могут привязать к номеру телефону, а потом обезличить данные.