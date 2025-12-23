АУСН освобождает от налога на имущество, но не для всех объектов

Налог с помещения по кадастровой стоимости на автоУСН придется платить.

Компания на АУСН имеет в собственности помещения в здании торгового центра, включенного в перечень недвижимости, налог с которой рассчитывается по кадастровой стоимости.

При УСН платили налог с кадастровой стоимости, а при АУСН будет тот же принцип?

АвтоУСН предусматривает освобождение от уплаты налога на имущество физлиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности. Но есть исключение – объекты обложения налогом на имущество физлиц, включенные в региональный перечень, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК с учетом особенностей, предусмотренных ст. 378.2 НК, ответили налоговики.

То есть объекты, облагаемые по кадастровой стоимости, на АУСН не освобождаются от уплаты налога на имущество.

Это предусмотрено ч. 5 ст. 2 закона от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

