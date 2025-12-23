ФНС: можно ли совмещать освобождение от НДС общепита и 5% НДС на УСН

Льготу по НДС для общепита можно совмещать со ставкой 5% по иным операциям.

Налоговики объяснили, можно ли в 2026 году совмещать освобождение от НДС для общепита со ставкой НДС 5%, если ИП ведет деятельность в сфере общепита и в розничной торговле. Превысил доход в 20 млн руб. в 2025 году, поэтому переходит на НДС с 2026-го.

В отношении услуг общественного питания применяется освобождение от НДС при выполнении условий, указанных в подп. 38 п.3 ст. 149 НК. Данное освобождение вправе совмещать со ставкой 5% по иным операциям, ответили налоговики.