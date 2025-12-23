Освобождение от НДС не зависит от вида деятельности — основной или дополнительный

Если компания на основании лицензии оказывает образовательные услуги, то они не будут облагаться НДС, даже если это не основной вид деятельности.

В чате ФНС появился вопрос от компании, которая работает на УСН и с 2026 года станет платить НДС по ставке 5%. У организации есть дополнительный вид деятельности — услуги по профессиональному образованию (курсы). Представитель компании интересуется, попадет ли это под НДС.

ФНС объяснила, что услуги в сфере образования не облагаются НДС, за исключением консультационных и услуг по сдаче в аренду помещений. Причем вне зависимости от того, основной это вид деятельности или дополнительный. Об этом сказано в п. 2 ст. 149 НК.

Узнайте все последние изменения в налогах, смотрите запись вебинара с экспертом Надеждой Камышевой.