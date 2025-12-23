Минфин собирается до 2030 года продлить срок уплаты налогов со штрафов при нарушениях иностранных контрагентов

Из-за санкционных ограничений иностранные компании не могут выплатить штрафы за нарушения договорных или долговых обязательств, поэтому срок уплаты могут продлить до 2030 года.

До 2030 года Минфин планирует продлить отсрочку по уплате налогов с присужденных штрафов при нарушениях обязательств иностранными контрагентами из недружественных стран.

«Учитывая сложности с расчетами из-за санкционных ограничений, мы ранее предусмотрели исключение, предоставив возможность компаниям до конца 2026 года признавать такие доходы на дату поступления денег, если обязательства нарушены иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказано на сайте Минфина.

По общему правилу, доходы в виде штрафов за нарушения договорных или долговых обязательств признаются для расчета налога на прибыль на дату их подтверждения должником или вступления в силу решения суда.