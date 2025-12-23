Минфин собирается до 2030 года продлить срок уплаты налогов со штрафов при нарушениях иностранных контрагентов
До 2030 года Минфин планирует продлить отсрочку по уплате налогов с присужденных штрафов при нарушениях обязательств иностранными контрагентами из недружественных стран.
«Учитывая сложности с расчетами из-за санкционных ограничений, мы ранее предусмотрели исключение, предоставив возможность компаниям до конца 2026 года признавать такие доходы на дату поступления денег, если обязательства нарушены иностранными контрагентами из недружественных стран», — сказано на сайте Минфина.
По общему правилу, доходы в виде штрафов за нарушения договорных или долговых обязательств признаются для расчета налога на прибыль на дату их подтверждения должником или вступления в силу решения суда.
