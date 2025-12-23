Сазанов: Минфин видит потенциал по выводу бизнеса из тени

Собираемость по налогам и другим обязательным платежам вырастет за счет внедрения системы подтверждения ожидания товаров из ЕАЭС.

Замминистра финансов Алексей Сазанов рассказал, что Минфин видит потенциал по выводу бизнеса из тени и повышению собираемости за счет новых инструментов администрирования косвенных налогов, особенно внутри ЕАЭС.

«В отношении этих вопросов мы активно разрабатываем меры для вовлечения бизнеса, находящегося в "серой зоне", в налогооблагаемый оборот», — сказал Сазанов.

Он добавил, что одним из инструментов борьбы с теневой экономикой стала система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Сейчас власти обсуждают возможность ввести обеспечительные платежи, которые будут гарантировать уплату необходимых сборов при ввозе товаров из ЕАЭС.

Согласно прогнозам министерства, СПОТ будет способствовать обелению серых зон во взаимной торговле с ЕАЭС и поможет бороться с уклонением от уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.