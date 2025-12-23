Минфин будет бороться с компаниями, которые подменяют банковские или финансовые услуги деятельностью в сфере IT

Пока что Минфин не будет менять НК РФ, чтобы исключить доходы от банковских и финансовых услуг из расчета 70% доли доходов от IT-деятельности для применения льгот.

Замминистра финансов Алексей Сазанов во время встречи с представителями бизнеса рассказал, что власти будут бороться с организациями, которые маскируют банковские или финансовые услуги под IT-продукты, чтобы получить налоговые льготы.

«Цель нормы заключалась не в ограничении ИТ-деятельности, а в предотвращении злоупотреблений, когда через лицензионные платежи фактически маскируются банковские операции», — сказал Сазанов.

Также он добавил, что для выявления злоупотреблений будут смотреть, является ли программное обеспечение уникальным решением или же это кастомизированный продукт, предназначенный только для банков.

Если продукт универсальный, то использование банками само по себе не исключает доходы от учета в 70%-й доле.

Минфин оценил идею скорректировать в НК формулировки, чтобы исключить доходы от банковских и финансовых услуг из расчета 70% доли доходов от IT-деятельности для применения льгот. Однако решил сохранить действующую редакцию НК, поскольку она позволяет анализировать ситуации индивидуально в рамках проверок.