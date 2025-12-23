В новых регионах продлили особый порядок трудовых отношений до конца 2026 года

Все трудовые договоры и трудовые книжки, которые были оформлены до 30 сентября 2022 года, продолжат действовать.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 19 декабря 2025 года № 2080.

Согласно документу, до конца 2026 года продлен особый порядок трудовых отношений на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Для эвакуированных граждан трудовой договор приостанавливается, однако срок его действия не прерывается. Таким образом, после окончания эвакуации сотрудник может вернуться на прежнее место работы», — сказано на сайте правительства.

Трудовые договоры и трудовые книжки, оформленные до 30 сентября 2022 года, продолжат действовать. Вся информация о трудовой деятельности будет в информационных системах Социального фонда.

Если трудовые документы утратили в ходе военных действий, то подтвердить квалификацию и сведения о стаже можно с помощью справки, которую выдает межведомственная комиссия по реализации трудовых, пенсионных и социальных прав. По этой справке работодатель может нанять сотрудника.

При отсутствии в трудовой книжке информации об увольнении с последнего места работы, можно обратиться в любой территориальный орган СФР. После подачи соответствующего заявления в сведения о трудовой деятельности внесут дату прекращения трудовых отношений с указанным работодателем.

