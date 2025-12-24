Чтобы ФНС правильно рассчитала налоги на имущество, лучше провести сверку: формы заявлений

Для проведения сверки за 2024 год нужно получить выписку из ЕГРН и подать заявление.

Региональное УФНС рассказало, как провести сверку сведений о недвижимости и транспортных средствах, зарегистрированных на юрлицо, содержащихся в ИАС налоговой.

Для проведения сверки можно получить выписку из ЕГРН со сведениями о недвижимости и транспортных средствах в соответствии с Административным регламентом ФНС, утвержденным приказом Минфина от 30.12.2014 № 178н. Выписку дадут бесплатно, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса.

Если есть расхождения сведений в ЕГРН с имеющимися у компании сведениями из органов госучета и госрегистрации прав на недвижимость и транспорт, нужно сообщить об этом в налоговую.

После проверки (сверки в рамках межведомственного взаимодействия) налоговики актуализируют сведения в своей АИС и в ЕГРН.

При наличии оснований организация вправе представить в налоговую следующие документы, относящиеся к налоговому периоду 2024 года (ст. 361.1, 362, 382, 391, 396 НК):