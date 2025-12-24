Чтобы ФНС правильно рассчитала налоги на имущество, лучше провести сверку: формы заявлений
Региональное УФНС рассказало, как провести сверку сведений о недвижимости и транспортных средствах, зарегистрированных на юрлицо, содержащихся в ИАС налоговой.
Для проведения сверки можно получить выписку из ЕГРН со сведениями о недвижимости и транспортных средствах в соответствии с Административным регламентом ФНС, утвержденным приказом Минфина от 30.12.2014 № 178н. Выписку дадут бесплатно, в течение пяти рабочих дней со дня регистрации запроса.
Если есть расхождения сведений в ЕГРН с имеющимися у компании сведениями из органов госучета и госрегистрации прав на недвижимость и транспорт, нужно сообщить об этом в налоговую.
После проверки (сверки в рамках межведомственного взаимодействия) налоговики актуализируют сведения в своей АИС и в ЕГРН.
При наличии оснований организация вправе представить в налоговую следующие документы, относящиеся к налоговому периоду 2024 года (ст. 361.1, 362, 382, 391, 396 НК):
заявление налогоплательщика-организации о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу и (или) земельному налогу;
заявление налогоплательщика-российской организации о предоставлении налоговой льготы по налогу на имущество;
заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по транспортному налогу;
заявление о гибели или уничтожении объекта по налогу на имущество;
заявление о прекращении исчисления транспортного налога в связи с принудительным изъятием транспортного средства;
заявление о прекращении исчисления транспортного налога в отношении транспортного средства, находящегося в розыске в связи с его угоном (хищением), транспортного средства, находившегося в розыске в связи с его угоном, розыск которого прекращен;
уведомление о наличии на земельном участке жилищного фонда и (или) объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, о площади части земельного участка, приходящейся на объект недвижимого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса.
