Центробанк создал концепцию регулирования криптовалюты в России

Такие активы смогут покупать квалифицированные и неквалифицированные инвесторы, но для каждой категории будут свои правила и ограничения.

Банк России представил концепцию по регулированию криптовалют. Цифровые валюты и стейблокойны признают валютными ценностями, которые можно покупать и продавать, однако нельзя использоваться как средство платежа внутри страны.

«При этом Банк России по-прежнему считает криптовалюты высокорискованным инструментом», — сказано на сайте Центробанка.

Неквалифицированные инвесторы смогут покупать самые ликвидные криптовалюты, но после прохождения тестирования и не более 300 тыс. рублей в год через одного посредника.

У квалифицированных инвесторов будет право покупать любую криптовалюту, кроме анонимных валют. Ограничений по объемам сделок не будет, но для этого все равно придется пройти тестирование на понимание рисков.

Операции с криптовалютами будут проводить брокеры, биржи и доверительные управляющие на основании уже существующих лицензий.

Резиденты смогут покупать крипту за границей и оплачивать ее с иностранных счетов, а также переводить ранее купленную криптовалюту за границу, но для этого нужно уведомить ФНС.

Документ отправили на рассмотрение кабмина. Если концепцию утвердят, то законодательную базу для ее реализации подготовят до 1 июля 2026 года, а с 1 июля 2027 установят ответственность за нелегальную деятельность в сфере посредничества на рынке криптовалют.