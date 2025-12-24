Налоговики объяснили, может ли компания в стадии ликвидации перейти на АУСН, чтобы не сдавать отчеты
В чате ФНС пользователь интересуется, можно ли ООО в стадии упрощенной ликвидации с 1 января 2026 года перейти на АУСН. Это позволит компании не сдавать ликвидационные отчеты.
Представитель налоговой ответил, что переход на АУСН не будет препятствием для исключения из ЕГРЮЛ.
Решение об исключении не принимают, если:
в течение трех месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении направлены возражения с приложением подтверждающих документов;
на последний день истечения трехмесячного срока не соблюдено хотя бы одно из условий п. 7 ст. 21.3 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ, в том числе до момента исключения должна быть сдана необходимая отчетность;
поступило подписанное всеми учредителями (участниками) исключаемого юрлица заявление, заполненное в связи с принятием решения о прекращении процедуры исключения из ЕГРЮЛ.
Начать дискуссию