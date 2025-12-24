Налоговики объяснили, может ли компания в стадии ликвидации перейти на АУСН, чтобы не сдавать отчеты

Решение перейти на автоУСН не будет препятствием для исключения юрлица из ЕГРЮЛ, поэтому компания может перейти на новый режим налогообложения.

В чате ФНС пользователь интересуется, можно ли ООО в стадии упрощенной ликвидации с 1 января 2026 года перейти на АУСН. Это позволит компании не сдавать ликвидационные отчеты.

Представитель налоговой ответил, что переход на АУСН не будет препятствием для исключения из ЕГРЮЛ.

Решение об исключении не принимают, если: