8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
Проверки ККТ

🔎 У ФНС появились новые источники данных для контроля касс и применения ККТ

В 2025 году властями запущены новые контуры кассового контроля.

Для мониторинга и контроля касс налоговики теперь используют данные из следующих источник:

  • Подключение Национальной системы платежных карт (НСПК) – больше данных об оплатах.

  • Интеграция ФНС – Честный знак – Роспотребнадзор.

  • Сверка трех потоков данных: ОФД – отчетность – платежи.

  • Приложение «Инспектор»: дистанционные проверки бизнеса.

В итоге алгоритмы ФНС стали главными «проверяющими», а кассовая дисциплина перестала быть просто операционкой.

Налоговиков стали больше интересовать не конкретные ошибки по кассам и в чеках, а а сама модель поведения бизнеса.

Автор

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум