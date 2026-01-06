🔎 У ФНС появились новые источники данных для контроля касс и применения ККТ

В 2025 году властями запущены новые контуры кассового контроля.

Для мониторинга и контроля касс налоговики теперь используют данные из следующих источник:

Подключение Национальной системы платежных карт (НСПК) – больше данных об оплатах.

Интеграция ФНС – Честный знак – Роспотребнадзор.

Сверка трех потоков данных: ОФД – отчетность – платежи.

Приложение «Инспектор»: дистанционные проверки бизнеса.

В итоге алгоритмы ФНС стали главными «проверяющими», а кассовая дисциплина перестала быть просто операционкой.

Налоговиков стали больше интересовать не конкретные ошибки по кассам и в чеках, а а сама модель поведения бизнеса.