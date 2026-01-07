❌ С 2026 года нельзя пополнять чужой ЕНС без налоговой цели

В НК РФ прописали запрет на перечисления денежных средств на единый налоговый счет третьего лица без налоговой цели.

Согласно новым положениям п. 1 ст. 79 НК (она регулирует возврат денежных средств, формирующих положительное сальдо ЕНС), введенным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе, нельзя пополнить чужой ЕНС, если у его владельца нет налоговой обязанности или она не появилась позднее.

В таком случае деньги вернутся обратно на счет в банке, с которого они поступили.

А в случае проведения зачета положительного сальдо ЕНС налогоплательщика в счет предстоящих платежей третьего лица при отсутствии налоговой обязанности – возврата не будет.

Причиной этих поправок в НК стали злоупотребления и так называемые некрасивые возвраты. В частности, дела № А60-34103/2024, № А60-13370/2024.

Также прямо указано на возможность частичного зачета. Если сальдо ЕНС недостаточно для проведения зачета на отраженную в заявлении сумму, он будет проведен частично — то есть в пределах имеющегося положительного сальдо ЕНС.

Эти изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.