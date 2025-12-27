8085 КПК БСН Моб
🔴 Вебинар: Управление финансами для бухгалтера и руководителя: показатели, отчетность, навыки →
Налог на имущество

🏡 ФНС подсказала что делать, если в выписке ЕГРН неверно указана площадь объекта

Для уточнения информации нужно обратиться в налоговую по месту нахождения участка с подтверждающими документами.

Налоговая служба разъяснила — что делать, если в выписке из ЕГРН неверно указана площадь земельного участка или здания.

Нужно ли отправить в налоговую свидетельство о госрегистрации, чтобы исправили площадь в ЕГРН, спросили в чате ФНС.

В выписке из ЕГРН отражается информация о земельных участках в соответствии со сведениями, поступившими от органов, ведущих кадастровый учет и регистрирующих права на недвижимое имущество (Росреестр) в соответствии с п. 4 ст. 85 НК.

Для уточнения информации о конкретном земельном участке налоговики порекомендовали обратиться в налоговую по месту нахождения участка с предоставлением копий правоустанавливающих документов.

Автор

Академия EDPRO
Саморазвитие

Как секс и отношения с партнером влияют на самооценку

Здоровая самооценка способна сделать жизнь насыщенной и счастливой, а отсутствие любви и уважения к себе буквально разрушает. И хотя на формирование самооценки взрослого человека влияет множество факторов, одним из ключевых, по мнению экспертов, выступают успешные отношения с партнером и сексуальная активность. 

Как секс и отношения с партнером влияют на самооценку
18
Виктор

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш