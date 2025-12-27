🏡 ФНС подсказала что делать, если в выписке ЕГРН неверно указана площадь объекта

Для уточнения информации нужно обратиться в налоговую по месту нахождения участка с подтверждающими документами.

Налоговая служба разъяснила — что делать, если в выписке из ЕГРН неверно указана площадь земельного участка или здания.

Нужно ли отправить в налоговую свидетельство о госрегистрации, чтобы исправили площадь в ЕГРН, спросили в чате ФНС.

В выписке из ЕГРН отражается информация о земельных участках в соответствии со сведениями, поступившими от органов, ведущих кадастровый учет и регистрирующих права на недвижимое имущество (Росреестр) в соответствии с п. 4 ст. 85 НК.

Для уточнения информации о конкретном земельном участке налоговики порекомендовали обратиться в налоговую по месту нахождения участка с предоставлением копий правоустанавливающих документов.