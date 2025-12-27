8085 КПК БСН Моб
Самозанятые

Налоговая ответила, может ли бюджетник сдавать квартиру как самозанятый

Применять НПД могут любые физлица, если соблюдают ограничения по видам деятельности.

Работница бюджетного учреждения спросила в чате ФНС – может ли она оформить самозанятость, чтобы сдать квартиру.

Применять НПД могут физлица и ИП при соблюдении ограничений, установленных ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, ответили налоговики.

Аренда (сдача в наем) жилья в списке исключений не указана. То есть применять НПД для этого можно.

Саморазвитие

Как секс и отношения с партнером влияют на самооценку

Здоровая самооценка способна сделать жизнь насыщенной и счастливой, а отсутствие любви и уважения к себе буквально разрушает. И хотя на формирование самооценки взрослого человека влияет множество факторов, одним из ключевых, по мнению экспертов, выступают успешные отношения с партнером и сексуальная активность. 

Как секс и отношения с партнером влияют на самооценку
