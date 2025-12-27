8085 КПК БСН Моб
Взыскать без суда могут как самостоятельно рассчитанные налоги, так и начисленные ФНС

С 1 ноября 2025 года налоговый долг взыскивают как в судебном, так и внесудебном порядке — в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика.

Новый порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц вступил в силу с 1 ноября 2025 года.  

Раньше задолженность с физлиц-не ИП могла быть взыскана только в судебном порядке на основании судебного приказа или решения суда. Теперь же она взыскивается как в судебном, так и внесудебном порядке – в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика с взыскиваемой суммой, пояснила замруководителя УФНС по Псковской области Юлия Фрис.

Она уточнила, что при оспаривании сумма долга исключается из сальдо ЕНС. То есть пока идет разбирательство, можно оплачивать другие налоги, в счет долга сумму не спишут.

Новые правила касаются долгов, в отношении которых нет спора. Без суда могут списать задолженность по налогам:

  • которые люди сами добровольно рассчитывают и указывают в налоговых декларациях или при применении режима НПД;

  • которые начисляет налоговая (налог на имущество, земельный и транспортный налоги, НДФЛ с доходов по вкладам и не удержанный работодателем);

  • доначисленным в ходе камеральных проверок.

Личные сообщения и другие важные обновления Клерка

В последнюю неделю я сильно погрузился в разработку и в новые релизы на «Клерке», плюс пора подбивать итоги года. Но год такой большой, что все крутое, что мы делали, уже в основном активно используется. Так что расскажу, что нового появилось прямо недавно. О чем наверняка мало кто знает.

Личные сообщения и другие важные обновления Клерка
11
Борис Мальцев

На самом деле, @Василий С большое спасибо за работу и за этот прекрасный текст ))

Действитель в конце года ит-команда Клерка набрала обороты и сделала много много приятных вещей!

Мы осводились от бесконечного технического долга и новых сложных задач и выделили время на улучшение сайта и жизни наших любимых пользователей! )

Напоминаю: что еще недавно выкатили мобильное приложение Клерка ))

