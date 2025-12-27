Взыскать без суда могут как самостоятельно рассчитанные налоги, так и начисленные ФНС
Новый порядок взыскания налоговой задолженности с физлиц вступил в силу с 1 ноября 2025 года.
Раньше задолженность с физлиц-не ИП могла быть взыскана только в судебном порядке на основании судебного приказа или решения суда. Теперь же она взыскивается как в судебном, так и внесудебном порядке – в зависимости от согласия или несогласия налогоплательщика с взыскиваемой суммой, пояснила замруководителя УФНС по Псковской области Юлия Фрис.
Она уточнила, что при оспаривании сумма долга исключается из сальдо ЕНС. То есть пока идет разбирательство, можно оплачивать другие налоги, в счет долга сумму не спишут.
Новые правила касаются долгов, в отношении которых нет спора. Без суда могут списать задолженность по налогам:
которые люди сами добровольно рассчитывают и указывают в налоговых декларациях или при применении режима НПД;
которые начисляет налоговая (налог на имущество, земельный и транспортный налоги, НДФЛ с доходов по вкладам и не удержанный работодателем);
доначисленным в ходе камеральных проверок.
