С 2026 года изменился порядок формирования совокупной налоговой обязанности

Дополнены нормы НК РФ с новыми правилами и основаниями отражения сумм на едином налоговом счете (ЕНС).

Теперь в НК указано, что суммы из сообщений об исчисленных налоговым органом суммах налогов участвуют в формировании совокупной налоговой обязанности (СНО) со дня наступления срока уплаты соответствующего налога.

Также добавлены правила о том, как участвуют в формировании СНО суммы, вытекающие из решений:

о досрочном прекращении/отмене рассрочки или отсрочки;

отмене решений о предоставлении налогового вычета.

Сумма такой задолженности не учитывается в совокупной обязанности до вступления в силу решения о предоставлении отсрочки/рассрочки либо до отказа в их предоставлении (подп. 5 п. 7 ст. 11.3 НК в новой редакции закона от 28.11.2025 № 425-ФЗ о налоговой реформе).

При досрочном прекращении отсрочки или рассрочки по причине нарушения условий задолженность на ЕНС отражается в день истечения одного месяца после принятия решения о ее прекращении.

Если отсрочка или рассрочка установлена судом, то данные на ЕНС отражаются со дня окончания срока, установленного судебным актом.

При отмене решения о вычете обязанность появляется в день истечения 30 календарных дней со дня направления этого решения налогоплательщику.