Вышло мобильное приложение «Клерк.Ру» для Android в RuStore
Приложение «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» стало доступно для скачивания на Android-смартфонах через RuStore — официальный магазин приложений для Android-устройств в России.
В приложении собрали всё, за что нас обычно открывают «на пять минут» и пропадают на полчаса:
новости про налоги, отчётность и проверки;
статьи, разборы, аналитика.
вебинары с разбором практических кейсов;
калькуляторы и тренажёры для прокачки навыков.
Можно авторизоваться — и тогда будут доступны привычные штуки: ставить лайки, писать комментарии и участвовать в обсуждениях прямо из приложения.
Отдельно попросим помощи: будем рады тестированию. Ставьте приложение, пробуйте разные разделы и пишите комментарии — что удобно, что бесит, что не работает и чего не хватает. По обратной связи будем допиливать и улучшать.
И да — версия для iOS и публикация в Google Play появятся в скором времени.
Приложение уже можно установить на Android-устройство через RuStore — просто перейдите по ссылке в каталоге и следуйте инструкции по установке: RuStore
