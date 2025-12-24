Вышло мобильное приложение «Клерк.Ру» для Android в RuStore

В RuStore вышло мобильное приложение для Android. Версии для iOS и Google Play — уже на подходе.

Приложение «Клерк.Ру — весь для бухгалтера» стало доступно для скачивания на Android-смартфонах через RuStore — официальный магазин приложений для Android-устройств в России.

В приложении собрали всё, за что нас обычно открывают «на пять минут» и пропадают на полчаса:

новости про налоги, отчётность и проверки;

статьи, разборы, аналитика.

вебинары с разбором практических кейсов;

калькуляторы и тренажёры для прокачки навыков.

Можно авторизоваться — и тогда будут доступны привычные штуки: ставить лайки, писать комментарии и участвовать в обсуждениях прямо из приложения.

Отдельно попросим помощи: будем рады тестированию. Ставьте приложение, пробуйте разные разделы и пишите комментарии — что удобно, что бесит, что не работает и чего не хватает. По обратной связи будем допиливать и улучшать.

И да — версия для iOS и публикация в Google Play появятся в скором времени.

Приложение уже можно установить на Android-устройство через RuStore — просто перейдите по ссылке в каталоге и следуйте инструкции по установке: RuStore