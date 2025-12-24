Депутат Боярский: при создании базы IMEI воровство телефонов станет бессмысленным
Можно будет привязать сим-карту к конкретному устройству и сделать так, чтобы она не работала на другом телефоне.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал создание базы уникальных серийных номеров мобильных устройств (IMEI).
«Появится платформа IMEI-номеров. Это номера устройств, которые не отделимы от них», — пояснил депутат.
По его словам, после этого воровство телефонов станет бессмысленным, так как оператор будет видеть IMEI-номер.
Также можно будет привязать конкретную SIM-карту к конкретному устройству и сделать так, чтобы она не работала на другом устройстве, добавил Боярский.
