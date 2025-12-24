ФНС выставила строительным компаниям счет на 9,5 млрд рублей за 2024-2025 годы — они применяли «бумажный НДС»

Среди должников 60% компаний в сфере автодорожного строительства рискуют не расплатиться с долгами и обанкротиться, а 30% уже начали процедуру банкротства.

В 2024-2025 годах десятки компаний дорожного строительства столкнулись с доначислениями налога на 9,5 млрд рублей. ФНС выставила такую сумму сразу за несколько лет.

Средняя сумма налоговых претензий — 300-700 млн рублей для крупного бизнеса. Предприятия занимались строительством дорог М-12, М-4 «Дон», Р-22 «Каспий». Об этом пишут «Известия».

Почти 60% организаций не смогут расплатиться с долгами и рискуют обанкротиться, а 30% компаний уже проходят эту процедуру.

Согласно решениям судов, строительные организации выводили деньги в теневой оборот, применяя фиктивный документооборот с «техническими» контрагентами. Иначе эта схема называется «бумажный НДС».

«Способы ухода от налогов одинаковы. Бизнес дробится на цепочки контрагентов, и через них проводятся средства, благодаря чему снижаются НДС и налог на прибыль», — сказал руководитель агентства «Контроль рисков» Алексей Кожевников.

Организации пытаются оспаривать решения ФНС, но в 95% случаев суд принимает сторону налоговой. В некоторых ситуациях к расследованию таких схем подключают силовиков. Например, в деле компании «АБЗ-Дорстрой» из Санкт-Петербурга привлекалось УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Налоговый адвокат Михаил Предигер задается вопросом, почему налоговики выявляют уклонения за три года и более, а не сразу. Такая работа могла бы минимизировать потери бюджета.

