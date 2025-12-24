📅 Не позднее 29 декабря 2025 нужно заплатить налоги

28 декабря 2025 года выпадает на выходной (воскресенье), поэтому срок уплаты налогов и страховых взносов переносится.

Компаниям и ИП необходимо перечислить единый налоговый платеж для исполнения обязанности по сроку уплаты 29 декабря 2025 года, напомнило УФНС.

Заплатить нужно такие налоги и взносы:

налог на прибыль организаций — за ноябрь 2025 года;

НДС – 1/3 за четвертый квартал 2025 года;

страховые взносы — за ноябрь;

НДФЛ — с выплат за период с 01.12.2025 по 22.12.2025;

НПД — за ноябрь;

налог на ПСН — если срок окончания действия патента приходится на 31.12.2025.

Самостоятельно сформировать квитанцию и заплатить онлайн можно с помощью размещенных на сайте ФНС электронных сервисов: «Личный кабинет ИП» и «Уплата налогов и пошлин». Юрлица также могут подготовить платежный документ на уплату налогов и взносов через «Личный кабинет налогоплательщика юрлица».

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги — смотрите наш бухгалтерский календарь.

