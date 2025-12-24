Мошенники под видом сотрудников военкомата крадут личные данные: новая схема обмана

Неизвестные представляются сотрудниками военкомата и просят прийти для оцифровки данных, но перед этим надо заказать пропуск на режимный объект. Нужны паспортные данные и СНИЛС.

Злоумышленники начали применять новую схему обмана: они предупреждают о том, что человеку нужно явиться в военкомат для оцифровки личных данных, но для этого нужно оформить пропуск. Затем требуют назвать паспортные данные и СНИЛС для выдачи документа.

Также фейковый работник военкомата заявляет, что не может выслать повестку, а пропуск оформить нужно по телефону. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

Как только мошенник получит персональные данные человека, разговор прекратят.

Правоохранители рекомендуют не сообщать информацию по телефону, а для получения повесток обращаться в военкомат самостоятельно.

