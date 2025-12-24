Налоговики: под НДС 22% нужно обновить не только ПО кассы, но и свои учетные системы

С 1 января 2026 года нужно отображать в чеках НДС 22%, но в первом квартале за нарушение штрафовать не будут.

С начала 2026 года вступает в силу повышение ставки НДС с 20% до 22%. В связи с этим ИП и компании, применяющие ККТ, должны внести соответствующие настройки в кассовое оборудование, напоминает региональное УФНС.

Ставка НДС относится к обязательным реквизитам кассового чека. С 1 января 2026 при формировании чека и отражении в нем отдельных реквизитов следует руководствоваться форматами фискальных документов, утвержденными приказом ФНС от 08.12.2025 № ЕД-7-20/1050@, подчеркнули налоговики.

Когда производители сделают доработки, пользователи ККТ обязаны установить обновление в ПО своей кассы, позволяющее перейти с 1 января 2026 года на отображение новой ставки НДС 22%.

Но эти изменения в ряде случаев требуют от организаций и ИП обновления не только программного обеспечения ККТ, но и своих учетных систем.

Может возникнуть ситуация, когда пользователи ККТ по независящим от них причин будут применять технику без обновления ПО, что может привести к нарушениям, предусматривающим административную ответственность.

Но в соответствии с ч. 1 и 4 ст. 1.5 КоАП, лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к ответственности, толкуются в пользу этого лица, напоминает УФНС.

Поэтому в первом квартале 2026 года налоговики обещают только информировать бизнес о вступлении в силу изменений по ставке НДС и о необходимости формирования налоговой отчетности с расчетом действующей налоговой ставки.

Подробнее о том, как рассчитывать НДС для компаний на ОСНО и УСН по ставке 22%, расскажем на онлайн-курсе «НДС: расчет, декларация, 1С». Вы научитесь формировать налоговую базу по НДС, применять льготы, оформлять счета-фактуры и вести учет НДС в 1С.

Цена курса со скидкой 69 %: 4 900 ₽ вместо 16 000 ₽. Осталось 2 курса по этой цене.

Купить курс

Онлайн-курс входит в подписку Клерк.Премиум.