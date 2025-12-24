За принуждение к работе в Новый год оштрафуют

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за отказ работать в выходной или праздник.

Компании, которые заставляют сотрудников работать в новогодние праздники без их письменного согласия, могут получить штраф до 70 тыс. рублей. А руководителя организации могут дисквалифицировать на срок до трех лет.

Об этом рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

«За работу в праздники без соблюдения норм действующего законодательства работодателя могут оштрафовать: организацию — от 30 до 50 тыс. рублей;

ИП или должностное лицо организации — от 1 до 5 тыс. рублей», — сказал Машаров.

За повторное нарушение штраф для компании вырастет до 50-70 тыс. рублей, а для ИП или должностных лиц – до 10-20 тыс. рублей.

«Должностное лицо организации, например ее руководителя, вместо штрафа могут дисквалифицировать на 1-3 года», — добавил эксперт.

Работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности за отказ работать в выходной день. Невыход на работу в такой ситуации – это не дисциплинарный проступок, подчеркнул член ОП.

Чтобы вызвать работника в праздник, нужно получить его согласие. Среди исключений — работы в условиях катастроф или ЧП; деятельность, связанная с обслуживанием населения, с неотложным ремонтом. Труд творческих сотрудников тоже может регулироваться отдельно.