👗 12% одежды на маркетплейсах покупает поколение зумеров и не читает длинные описания

Визуальный контент вызывает у молодежи больше доверия, если он близок к естественным фото.

Эксперты «СберТаргет» изучили потребительские привычки зумеров – людей, родившихся в период с 2000 по 2012 годы.

Самой «дорогой» категорией покупок у молодежи стал fashion-сегмент: на покупку одежды, обуви или аксессуаров средний чек составляет около 3 000 рублей. Траты поколения образуют 8,7% от объема российского рынка моды и 12% от количества всех покупок одежды, обуви и аксессуаров.

В отличие от остальных возрастных групп зумеры при выборе товаров не готовы читать тексты дольше 3 секунд.

Также им важно получить эмоциональную выгоду от покупки как можно скорее, считают эксперты. В частности, получить заказ в день его оформления

Покупают зумеры чаще всего на маркетплейсах, через соцсети, мессенджеры и другие ресурсы, доступные через мобильные приложения.

«Контент должен быть адаптирован под просмотр со смартфона — в вертикальном формате, без лишних кликов и необходимости поворачивать экран. Также важно указывать на сайте удобные способы связи через мессенджеры, поскольку зумеры не любят звонить», — рекомендуют исследователи.

Визуальный контент вызывает у зумеров больше доверия, если он близок к естественным фото, сделанным обычным пользователем.

При продажах на маркетплейсах особенно важно использовать инфографику: она помогает быстро показать преимущества и подчеркнуть значимые детали.

Для исследования использовали данные физлиц по оплате товаров и услуг с января 2024 по сентябрь 2025 — населения России в целом, жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

