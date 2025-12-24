✅ ФНС разъяснила, какая ставка НДФЛ для дивидендов, выплаченных на АУСН

При автоУСН можно выплачивать дивиденды, но применяется ставка НДФЛ 13%.

Налоговая служба ответила, можно ли выплачивать дивиденды при АУСН.

Если это разрешено, то можно ли выплачивать дивиденды по ставке 15%, спросили в чате ФНС.

Выплачивать дивиденды можно, но применяется ставка 13%, пояснили налоговики.

