😨 30-40% россиян живут возле черты бедности — им хватает только на еду и одежду

Российской экономике удалось преодолеть полную бедность, когда людям не хватает денег на еду, но все же осталась проблема тех, кто живет возле черты бедности и может позволить себе только еду и одежду.

Руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил, что порядка 30-40% россиян живут возле черты бедности. Также в стране высокий уровень «предбедности»: суммарно под 40%.

Несмотря на то, что прошла ситуация, когда людям не хватает денег на еду, все равно остались те, которым хватает только на еду и одежду. Экономист считает, что это связано в том числе с проблемой построения работающих институтов.

«Мы не смогли в значительной мере вовнутрь завести нормальный институциональный контур — когда мы реально сложные вопросы собственности, споры о взаимных обязательствах в нестабильной ситуации просто рутинно решаем в нормальном судебном порядке», — сказал Дмитрий Белоусов.

Также он добавил, что сейчас экономика отталкивается от спада инвестиций, бюджет растет за счет увеличения налоговой нагрузки, а жесткая денежно-кредитная политика привела бизнес к самофинансированию, большинство компаний отложили инвестиции в проекты на неопределенный срок.

По данным Росстата, за январь-сентябрь 2025 года рост ВВП составил 1% в годовом выражении. Однако в поквартальном разрезе можно обнаружить спад на 0,7% в первом квартале и на 0,1% в третьем.