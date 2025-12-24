🏰 Депутаты хотят запретить чиновникам иметь недвижимость за границей

Чиновникам, сенаторам и депутатам предложили запретить владеть недвижимостью за пределами России.

24 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому чиновникам запретят иметь недвижимое имущество в иностранных государствах.

«Необходимость внедрения указанного запрета была обусловлена государственной безопасностью и недопустимостью возможного давления третьих стран на указанный круг лиц», — сказано в пояснительной записке.

Изменения коснутся:

лиц, замещающих (занимающие) государственные должности РФ и субъектов РФ, включая Президента России, Председателя Правительства, федеральных министров, судей и др.;

депутатов Госдумы и сенаторов, региональных депутатов, а также кандидатов в депутаты ;

лиц, занимающих отдельные должности государственной гражданской службы;

отдельных должностей в органах прокуратуры, Следственного комитета, МВД, СВР, ФСБ и таможни;

некоторых должностей в Центробанке и Счетной палате;

отдельных должностей в госкорпорациях (компаниях), фондах и иных организациях.

Сейчас этим лицам запрещено хранить наличные денежные средства и ценности в банках за пределами РФ.

Также в Госдуму внесли еще один проект, который распространит запрет иметь заграничную недвижимость на супругов работников государственной корпорации, госкомпании или публично-правовой компании, работников СФР, ФФОМС, иных организаций, созданных РФ.

Если законопроект примут, он вступит в силу в течение 180 дней после официального опубликования.