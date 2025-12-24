Совфед одобрил закон, по которому приставы могут остановить взыскания в регионах с военным положением
24 декабря 2025 года Совет Федерации одобрил закон о работе судебных приставов в регионах, где введены военное положение или режим контртеррористической операции (КТО).
У должников, которые проживают в этих регионах, нет возможности погасить свои обязательства. Поэтому закон позволит приставам отложить исполнительное производство на длительный срок.
Действующее законодательство позволяет это сделать только на 10 дней, а потом приставам приходится многократно выписывать новые постановления об отложении взыскания. Теперь это делать не придется, нагрузка на них снизится.
Режим КТО действует в Белгородской, Брянской и Курской областях, а военное положение — в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях.
