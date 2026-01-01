ФНС сможет лучше контролировать безналичные оплаты по кассам
Операции оплаты безналом станут более прозрачными и контролируемыми для налоговой службы.
Введена группа новых реквизитов для детализации безналичных платежей:
тег 1234 — Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными.
тег 1235 — Сведения об оплате безналичными.
тег 1236 — Признак способа оплаты безналичными.
тег 1237 — Идентификаторы безналичной оплат.
тег 1238 — Дополнительные сведения о безналичной оплате.
тег 1082 — Сумма оплаты безналичными.
Суть в том, что ФНС хочет видеть более детальный учет способов безналичной оплаты. Такие операции станут более прозрачными и контролируемыми для ФНС.
Перечисленные теги доступны в версиях ФФД 1.05, 1.1 и 1.2.
