ФНС сможет лучше контролировать безналичные оплаты по кассам

Операции оплаты безналом станут более прозрачными и контролируемыми для налоговой службы.

Введена группа новых реквизитов для детализации безналичных платежей:

  • тег 1234 — Сведения обо всех оплатах по чеку безналичными.

  • тег 1235 — Сведения об оплате безналичными.

  • тег 1236 — Признак способа оплаты безналичными.

  • тег 1237 — Идентификаторы безналичной оплат.

  • тег 1238 — Дополнительные сведения о безналичной оплате.

  • тег 1082 — Сумма оплаты безналичными.

Суть в том, что ФНС хочет видеть более детальный учет способов безналичной оплаты. Такие операции станут более прозрачными и контролируемыми для ФНС.

Перечисленные теги доступны в версиях ФФД 1.05, 1.1 и 1.2.

