Кабмин утвердил квоту на вывоз зерна в начале 2026 года
Власти запретили в первой половине 2026 года вывозить рожь из России. Квота составила 0 тонн.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 22 декабря 2025 года № 2089. Документ устанавливает следующие квоты:
на вывоз пшеницы, меслина, ячменя и кукурузы из России за пределы ЕАЭС — 20 млн тонн;
на вывоз ржи — 0 тонн.
В рамках квоты экспорт зерна облагается плавающей пошлиной, которая зависит от ценовой конъюнктуры. Квоты будут действовать с 15 февраля по 30 июня 2026 года.
«Решение даст возможность поддержать оптимальный баланс между внутренним рынком зерновых и поставками этой продукции за рубеж», — сказано на сайте кабмина.
Тарифные квоты не будут действовать на вывоз зерна для оказания гуманитарной помощи.
