Депутаты предложили не считать добычу соли опасной работой
24 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому участки солепромысла исключат из категории опасных производственных объектов.
Сейчас добыча соли ведется с поверхности без применения буровзрывных работ и взрывчатых веществ. Также это не связано с выбросами рудничных газов. Соль — не горючее вещество, поэтому пожары исключены. Также в регионах добычи нет обвалов и выбросов горной массы.
Авторы проекта отмечают, что действующая классификация уже устарела.
«Исполнение действующего законодательства для месторождений по добыче соли влечет к потерям финансовых средств компании, которые могли бы быть направлены на развитие отрасли и снижение стоимости выпускаемой продукции», — сказано в пояснительной записке.
Также в проекте есть анализ технологии добычи соли, которая исключает возможность производственных аварий.
Комментарии2
а работа депутата сильно опасная?
ВОЗМОЖНОСТЬ производственной аварии есть ВСЕГДА и ВЕЗДЕ !
даже у бухгалтера в кресле!
степень, вероятность, .... конечно, разные, но мы про вероятности или про события вообще?