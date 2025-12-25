8085 КПК БСН Моб
Несчастные случаи на производстве

Депутаты предложили не считать добычу соли опасной работой

На местах добычи соли нет риска аварий, поэтому депутаты хотят участки промысла исключить из категории опасных объектов.

24 декабря 2025 года депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому участки солепромысла исключат из категории опасных производственных объектов.

Сейчас добыча соли ведется с поверхности без применения буровзрывных работ и взрывчатых веществ. Также это не связано с выбросами рудничных газов. Соль — не горючее вещество, поэтому пожары исключены. Также в регионах добычи нет обвалов и выбросов горной массы.

Авторы проекта отмечают, что действующая классификация уже устарела.

«Исполнение действующего законодательства для месторождений по добыче соли влечет к потерям финансовых средств компании, которые могли бы быть направлены на развитие отрасли и снижение стоимости выпускаемой продукции», — сказано в пояснительной записке.

Также в проекте есть анализ технологии добычи соли, которая исключает возможность производственных аварий.

