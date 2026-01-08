👀 Какая налоговая нагрузка на АУСН и УСН в 2026 году: сравнительная таблица
Ниже представлена таблица-калькулятор налоговой нагрузки АУСН vs УСН для ООО:
Показатель 2026 года
УСН 6%
УСН 15%
АУСН 8%
АУСН 20%
Ставка налога
6,00
15,00
8,00
20,00
МРОТ
27 093,00
27 093,00
27 093,00
27 093,00
Ставка страховых взносов до 1,5 МРОТ
30,00
30,00
0,00
0,00
Ставка страховых взносов свыше 1,5 МРОТ
30,00
30,00
0,00
0,00
Доходы за год (не более 60 млн!)
25 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
25 000 000,00
НДС 5%
1 190 476,19
1 190 476,19
0,00
0,00
Доходы за год без НДС
23 809 523,81
23 809 523,81
25 000 000,00
25 000 000,00
Расходы за год
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
15 000 000,00
В т. ч. ФОТ за год
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
6 000 000,00
Количество работников (не более 5 чел.!)
5,00
5,00
5,00
5,00
Страховые взносы с ФОТ
1 800 000,00
1 800 000,00
2 959,00
2 959,00
В т. ч. страховые взносы к вычету
714 285,71
0,00
0,00
0,00
Налог по УСН (АУСН)
714 285,71
1 321 428,57
2 000 000,00
2 000 000,00
ИТОГО налоговая нагрузка
3 704 761,90
4 311 904,76
2 002 959,00
2 002 959,00
Такие расчеты в ходе IX Всероссийской бухгалтерской конференции «БУХ.СОВЕТ 2026» привела Людмила Ганичева — основатель аудиторско-консалтинговой компании ООО «Стандарты Аудита», член союза аудиторов России СРО «Содружество», налоговый адвокат и консультант, автор статей и курсов по бухучету и налогообложению.
Автоматизация хороша, когда она настроивается для нужд компании и по желанию компании. А когда из за введения новых требований закона нам просто выкручивают руки заставляя переходить на новые программы, перенастраивать заново прекрасно выполнявшие св