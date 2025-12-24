Путин: Правительство успешно балансирует бюджет

Президент похвалили кабмин за грамотный баланс федерального бюджета. Это позволяет государству выполнять свои обязательство в социальной сфере и в области безопасности.

24 декабря 2025 года Президент Владимир Путин на встрече с членами Правительства заявил, что кабмин успешно балансирует федеральный бюджет.

Благодаря работе Правительства, финансовая система остается устойчивой, что позволяет государству полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность.

«Принципиально важно, что Правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны», — сказал Владимир Путин.

Также он добавил, что основная задача в 2026 году — добиваться долгосрочных национальных целей развития. В первую очередь, нужно преодолеть демографические вызовы и выйти на уверенный рост рождаемости.

В планах вывести на новый уровень отечественную экономику и технологическую сферу, укрепить системы здравоохранения и образования, решить системные вопросы с благоустройством городов и поселков.