Путин: Правительство успешно балансирует бюджет
24 декабря 2025 года Президент Владимир Путин на встрече с членами Правительства заявил, что кабмин успешно балансирует федеральный бюджет.
Благодаря работе Правительства, финансовая система остается устойчивой, что позволяет государству полностью обеспечивать расходы на оборону и безопасность.
«Принципиально важно, что Правительству удается балансировать бюджет, что гарантирует устойчивость финансовой системы страны», — сказал Владимир Путин.
Также он добавил, что основная задача в 2026 году — добиваться долгосрочных национальных целей развития. В первую очередь, нужно преодолеть демографические вызовы и выйти на уверенный рост рождаемости.
В планах вывести на новый уровень отечественную экономику и технологическую сферу, укрепить системы здравоохранения и образования, решить системные вопросы с благоустройством городов и поселков.
