В Херсонской области вводится АУСН

Перейти на автоУСН в регионе можно будет с 1 января 2026 года.

С 1 января 2026 года в Херсонской области вводится автоАУСН, рассказало местное УФНС. Это установлено законом Херсонской области от 27.11.2025 № 38-ЗХО.

АУСН смогут применять организации и ИП при соблюдении условий: ﻿

численность работников — не более 5 человек; ﻿

годовой доход — не более 60 млн руб.; ﻿

остаточная стоимость основных средств — не более 150 млн руб.; ﻿

расчетные счета — только в уполномоченных банках; ﻿

выплата зарплаты — исключительно в безналичной форме.

«Стать плательщиком специального режима можно с 1 января 2026 года. Лица на УСН и самозанятые вправе перейти на автоУСН с 1 числа любого месяца. Для этого в налоговый орган через “Личный кабинет налогоплательщика” или уполномоченный банк направляется уведомление о переходе», — подчеркнули налоговики.

Совмещение автоУСН с иными режимами налогообложения не допускается.

На АУСН налог рассчитает инспекция. Ежемесячно до 15 числа пришлют в ЛК уведомление о необходимости уплаты налога. Предельный же срок для уплаты – не позднее 25 числа того же месяца.

