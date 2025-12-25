❓ По какой ставке в январе платить страховые взносы за декабрь 2025, если льготы отменяются с 01.01.2026

Для расчета страховых взносов за декабрь будет применяться законодательство, действующее в 2025 году.

Для компании из малого бизнеса с 1 января 2026 года отменяются пониженные страховые взносы.

Зарплату за декабрь, начисленную в 2025 году, будут выплачивать уже в 2026 году.

При этом страховые взносы нужно считать по ставкам, действующим на момент начисления, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Для расчета взносов будет применяться законодательство, действующее в 2025 году. То есть пониженные тарифы для субъектов МСП еще можно применять.