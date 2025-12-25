8085 КПК БСН Моб
🔴 Вебинар: Закрываем 2025 год: пошаговый алгоритм для бухгалтера →
Страховые взносы

❓ По какой ставке в январе платить страховые взносы за декабрь 2025, если льготы отменяются с 01.01.2026

Для расчета страховых взносов за декабрь будет применяться законодательство, действующее в 2025 году.

Для компании из малого бизнеса с 1 января 2026 года отменяются пониженные страховые взносы.

Зарплату за декабрь, начисленную в 2025 году, будут выплачивать уже в 2026 году.

При этом страховые взносы нужно считать по ставкам, действующим на момент начисления, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».

Для расчета взносов будет применяться законодательство, действующее в 2025 году. То есть пониженные тарифы для субъектов МСП еще можно применять.

Еще больше решенных вопросов бухгалтеров — более 20 тыс. ответов на разные темы — вы можете найти в базе консультаций «Клерка»Читать тут.

Если вы не нашли нужного ответа в базе консультаций, задайте свой вопрос эксперту напрямую!

Наши специалисты отвечают на вопросы из разных отраслей даже по узким направлениям — всегда найдется специалист, который поможет вам в вашей сфере. Среднее время ответа — 3,5 часа

Автор

Александр Казусь
Лизинг

Лизинг авто для личного пользования директором: какие возникнут риски после налоговой реформы

Широко распространена ситуация, когда компания оформляет автомобиль по договору лизинга (финансового или операционного), но по факту транспортным средством в основном пользуется руководитель или учредитель.

Начать дискуссию

ГлавнаяРозыгрыш