❓ По какой ставке в январе платить страховые взносы за декабрь 2025, если льготы отменяются с 01.01.2026
Для компании из малого бизнеса с 1 января 2026 года отменяются пониженные страховые взносы.
Зарплату за декабрь, начисленную в 2025 году, будут выплачивать уже в 2026 году.
При этом страховые взносы нужно считать по ставкам, действующим на момент начисления, поясняет эксперт в сервисе «Клерк.Консультации».
Для расчета взносов будет применяться законодательство, действующее в 2025 году. То есть пониженные тарифы для субъектов МСП еще можно применять.
