❔ Что делать, если в РСВ указали неправильный ОКТМО
Налоговую службу спросили – как отправить корректировку РСВ с верным ОКТМО, чтобы налоги не задублировались. Отчеты с нулевыми показателями не проходят, пожаловался пользователь.
При указании в РСВ неверного ОКТМО представлять уточненный РСВ не нужно, ответили налоговики.
С 2026 года меняется форма РСВ. Расскажем, как составлять отчетность по новым требованиям без ошибок, на курсе профпереподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С». Вы научитесь рассчитывать налоги и страховые взносы, работать с кадрами и ЭДО. Мы обновили программу и добавили 18 уроков с разбором всех изменений налоговой реформы-2026: НДС, спецрежимов и новых тарифов.
Цена со скидкой 70%: 10 900 ₽ вместо 36 000 ₽. Осталось 4 места по этой цене.
После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.
Начать дискуссию