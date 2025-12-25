❔ Что делать, если в РСВ указали неправильный ОКТМО

Если в расчете по страховым взносам неверный ОКТМО, представлять уточненный расчет не нужно.

Налоговую службу спросили – как отправить корректировку РСВ с верным ОКТМО, чтобы налоги не задублировались. Отчеты с нулевыми показателями не проходят, пожаловался пользователь.

При указании в РСВ неверного ОКТМО представлять уточненный РСВ не нужно, ответили налоговики.

