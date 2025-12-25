ФНС уточнила, какие заявления и уведомления нужны при переходе с УСН на ОСНО

Для перехода на общую систему налогообложения следует направить уведомление об отказе от применения упрощенки.

ООО на УСН 6% с 2026 года хочет перейти на ОСНО. Нужно подавать заявление на переход, или отказ от УСН + заявление на переход, спросили в чате ФНС.

Согласно п. 6 ст. 346.13 НК, налогоплательщик на УСН может перейти на иной режим налогообложения с начала календарного года, уведомив об этом налоговую не позднее 15 января года, в котором хочет сменить режим.

«Для этого необходимо направить уведомление об отказе от применения УСН (форма 26.2 - 3), рекомендуемая форма которого утверждена приказом ФНС от 02.11.2012 № ММВ-7-3/829@», — ответили налоговики.

Представление иного заявления не требуется.

