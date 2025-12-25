Депутаты предлагают в разы увеличить компенсацию за задержку зарплаты

Компенсацию могут увеличить в пять раз – с 1/150 ставки ЦБ до 1/30.

Депутаты от КПРФ предложили увеличить в пять раз компенсации работникам от работодателя при задержке зарплаты, оплаты отпуска или выплат при увольнении.

Законопроект внесут в Госдуму 25 декабря 2025 года.

«Проектом федерального закона предлагается изменить порядок расчета размеров денежной компенсации и установить, что при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной палаты, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не ниже 1/30 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ от начисленных, но не выплаченных в срок сумм», — указали авторы законопроекта.

Сейчас размер компенсации составляет 1/150 ставки Центробанка от начисленных, но не выплаченных денег.

Депутат Юрий Афонин считает, что действующие штрафы «настолько формальны, что недобросовестному работодателю выгоднее не платить людям вовремя, чем соблюдать закон». А в условиях роста цен и тарифов задержка зарплаты оборачивается для работников реальными финансовыми потерями.

Он уверен, что повышение компенсации – это необходимый шаг для наведения порядка в сфере оплаты труда. Такой финансовый механизм сделает нарушение трудовых прав экономически невыгодным и позволит реально защитить права трудящихся по всей стране, подчеркнул Афонин.