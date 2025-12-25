🔒 Мошеннические сайты будут блокировать без суда
В рамках второго пакета мер по противодействию мошенничеству предлагается ввести возможность внесудебной блокировки фишинговых сайтов.
Об этом сообщается на сайте Правительства.
«Вводится запрет на распространение информации, направленной на обман пользователей и хищение их данных, а также механизмы внесудебной, оперативной блокировки мошеннических (фишинговых) сайтов», — говорится в сообщении.
Сейчас обязательной блокировке подлежат только ресурсы, имитирующие сайты банков и финансовых организаций.
Всего во втором пакете антимошеннических мер около 20 инициатив, направленных на снижение рисков кибермошенничества и усиление безопасности.
