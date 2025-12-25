❗ ФНС готовит новую форму РСВ с учетом налоговых изменений-2026. А пока будет рекомендованная

Для отражения права на применение пониженных тарифов страховых взносов для МСП поменяли разделы и коды в расчете по страховым взносам.

В связи с принятием пакета законов о внесении изменений в НК РФ, налоговая служба разработала проект приказа «О внесении изменений в приложения к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@».

Об этом ФНС сообщила в письме от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@.

Вносят изменения в форму расчета по страховым взносам (РСВ), порядок ее заполнения и электронный формат, утвержденные приказом от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878@».

С 2026 года льготные тарифы взносов будут действовать не для всех субъектов МСП, а только для тех, кто занимается определенными видами деятельности. Перечень таких видов деятельности утвердит Правительство.

Условия применения льготы (новый п. 13.3 ст. 427 НК):

соответствующий ОКВЭД указан в ЕГРЮЛ или ЕГРИП как основной;

по итогам отчетного периода доход от этого вида деятельности составляет не менее 70%.

Отражать в РСВ соответствие условиям применения пониженного тарифа нужно будет в обновленном приложении 3.1 к разделу 1.

В порядок заполнения формы РСВ внесут корректировки.

В Приложение № 5 «Коды тарифа плательщика страховых взносов» и Приложение № 7 «Коды категории застрахованного лица» добавили коды для плательщиков взносов:

Статус Новые коды Получившие статус участников Военного инновационного технополиса «Эра» Минобороны в соответствии с законом от 14 июля 2022 года № 253-ФЗ «О Военном инновационном технополисе «Эра» Минобороны 31, ТЕХ, ВЖТХ, ВПТХ МСП в соответствии с законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ (о развитии малого и среднего предпринимательства) с основным видом экономической деятельности из правительственного списка 32, ПВ, ВЖПВ, ВППВ

Коды тарифа плательщиков взносов и коды категории застрахованного лица «20», «МС», «ВЖМС», «ВПМС» не применяют начиная с представления РСВ за первый квартал 2026 года.

Изменения также внесли в формат РСВ. Что изменится в РСВ, мы разбирали тут.

Приказ вступит в силу через два месяца после официального опубликования. До этого момента нужно применять рекомендованную форму, порядок и формат из приложения к письму от 22.12.2025 № БС-4-11/11504@.

