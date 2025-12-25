😱 Работодатели не выплатили сотрудникам 1,77 млрд рублей — у кого самые большие долги

В 2025 году работодатели допустили самые большие долги по зарплате. Они составили 74,5% от общей невыплаченной суммы. Для сравнения, в 2024 году показатель был 18,6%.

В конце ноября 2025 года задолженность по заработной плате составила 1,77 млрд рублей. Работодатели имеют долги перед 1% сотрудников.

По сравнению с октябрем 2025 года, суммарная задолженность сократилась на 386 млн рублей (-17,9%). Однако в годовом выражении сумма выросла в 2,4 раза или на 1,44 млрд рублей. Об этом сказано на сайте Росстата.

На долги, которые образовались в 2025 году, пришлось 1,318 млрд рублей или 74,5% от общей невыплаченной суммы. В 2024 году показатель был 18,6% (330 млн), а в 2023 году — 6,9% (121,5 млн).

Больше всего долгов перед сотрудниками у работодателей из сферы строительства (52,8%), обрабатывающих производств (19,6%), добычи полезных ископаемых (5,3%).

Меньше всего — в области образования (0,4%), культуры, спорта, досуга и развлечений (0,2%), финансовой и страховой деятельности (0,1%), в оптовой и розничной торговле и в сфере ремонта транспортных средств (0,1%).

