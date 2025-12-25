8081 Каталог Моб
Осужденные к исправительным работам смогут остаться на своем рабочем месте

Исполнение наказания предлагают организовать по основному месту работы.

Минюст хочет разрешить осужденным к исправительным работам отбывать наказание по основному месту работы.

Соответствующий проект приказа ведомства размещен на портале проектов НПА 24 декабря 2025 года.

«Предлагается предусмотреть организацию исполнения наказания в виде исправительных работ по основному месту работы осужденных», — говорится проекте.

А при увольнении с основного места после вынесения приговора суда осужденный будет обязан самостоятельно трудоустроиться или встать на учет в органах службы занятости.

«Подобное обновление нормативной правовой базы будет способствовать дальнейшему совершенствованию применения к осужденным альтернативных видов наказания, не связанных с лишением свободы», — сообщил Минюст.

Новый порядок организации исполнения наказаний, не связанных с изоляцией от общества, связан с законом от 23.07.2025 № 218-ФЗ, уточняющим порядок исполнения наказаний в виде исправительных работ.

По новым нормам, отбывать исправительные работы могут только те осужденные, у которых есть основное место работы.

Запланировано, что приказ вступит в силу с 28 января 2026 года.

