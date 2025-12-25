8085 КПК БСН Моб
Правительство направило 1,8 млрд рублей на поддержку промышленных инициатив

Кабмин будет дополнительно поддерживать льготными займами предприятия, которые разрабатывают перспективные технологии и выпускают продукцию для замещения импорта.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства от 23 декабря 2025 года № 3964-р, по которому больше 1,8 млрд рублей направят на реализацию проектов, связанных с созданием и модернизацией импортозамещающих производств.

Деньги выделят из резервного фонда кабмина. Они пойдут на докапитализацию Фонда развития промышленности, предоставляющего льготные займы предприятиям, которые занимаются разработкой перспективных технологий и импортозамещением.

«Сейчас фонд поддерживает свыше 2 тыс. проектов в таких отраслях как машиностроение, станкостроение, электроника, химическая, медицинская, биофармацевтическая и легкая промышленность», — сказано на сайте Правительства.

В 2025 году Фонд развития промышленности уже получил дополнительную капитализацию в размере 21 млрд рублей.

