Налоговые поступления от IT-компаний растут в два раза быстрее, чем по экономике в целом
В 2025 году доля налогов IT-компаний в общем объеме налоговых поступлений увеличилась до 4,6%, а сами платежи растут почти в двое быстрее, чем по экономике: 29% против 15%.
Организации в сфере IT уплатили в бюджет 1,59 трлн рублей налогов и сборов. Это на 29% больше, чем за девять месяцев 2024 года.
Также сфера IT успешно растет по объему инвестиций, выручке и числу сотрудников. Выручка за девять месяцев 2025 года составила 8,24 трлн рублей, что на 19% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В общей численности работников доля сотрудников в IT увеличилась на 0,3% — до 3,2%.
«Мы видим, что в ИТ-отрасли почти на 40% по сравнению с прошлым годом выросли расходы на НИОКР. Это говорит о высокой инновационной активности — о том, что компании вкладываются в разработку собственных технологий и продуктов», — сказал заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.
За девять месяцев 2025 года расходы на НИОКР достигли 614 млн рублей.
В статистику вошли только организации, которые получили аккредитацию и входят в реестр Минцифры.
Комментарии1
конечно,растут! особенно учитывая изменения налогового зак-ва,например, как в деле между Ситроникс и ВТБ, которые заключили-было 3 летний договор (всего-то 3 года горизонт планирования!), а в середине срока вдруг (откуда ни возьмись!) отменилась льгота и хошь не хошь, а кто-то должОн был внести в казну порядка 141 млн ндс из-за отмены льготы по реализации ПО) вот так планируй-планируй, а потом "бац и вторая смена", как говорится. Но недавно КС РФ вынесен Постановление 41-П, которое признало, что в законодательстве есть пробелы в отношении длящихся договоров с фиксированной ценой, не предусматривающих пересмотра в связи с изменением налогового законодательства об НДС. надо же, как странно, есть пробелы....😁 решение КС РФ вынес: временный порядок разрешения споров до изменения зак-ва — поставщик может обратиться в суд с требованием об увеличении цены в пределах половины суммы ндс.