Налоговые поступления от IT-компаний растут в два раза быстрее, чем по экономике в целом

За девять месяцев 2025 года IT-компании перевели в бюджет 1,59 трлн рублей в виде налогов и сборов, что на 29% больше, чем в 2024 году.

В 2025 году доля налогов IT-компаний в общем объеме налоговых поступлений увеличилась до 4,6%, а сами платежи растут почти в двое быстрее, чем по экономике: 29% против 15%.

Также сфера IT успешно растет по объему инвестиций, выручке и числу сотрудников. Выручка за девять месяцев 2025 года составила 8,24 трлн рублей, что на 19% больше по сравнению с тем же периодом 2024 года. В общей численности работников доля сотрудников в IT увеличилась на 0,3% — до 3,2%.

«Мы видим, что в ИТ-отрасли почти на 40% по сравнению с прошлым годом выросли расходы на НИОКР. Это говорит о высокой инновационной активности — о том, что компании вкладываются в разработку собственных технологий и продуктов», — сказал заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

За девять месяцев 2025 года расходы на НИОКР достигли 614 млн рублей.

В статистику вошли только организации, которые получили аккредитацию и входят в реестр Минцифры.